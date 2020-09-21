  • BIST 1.104
  • Altın 472,455
  • Dolar 7,6048
  • Euro 8,9664
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, polis merkezine kaputta götürdü

Erdem’in ise kaputun üzerine çıkan Osman T.’yi 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, polis merkezine kaputta götürdü

Olay, 11 Temmuz’da, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Erdem, 16 AGY 414 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı. Erdem, köpeğin çekilmesinin ardından yola devam etti. İddiaya göre, yoldan çekilen köpeğe, karşı yönden gelen Osman T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Osman T. ve aracında bulunan 2 kişi, köpeğe çarpmalarının sorumlusunun Yasemin Erdem olduğunu savundu. Bunun üzerine Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altında, otomobiliyle Yasemin Erdem’in aracının önünü kesti. Osman T. ile birlikte babası Mahmut T. (49) ve amcası Mustafa T. (53), araçtan inerek, Erdem’in otomobilini tekmelemeye başladı. Erdem ise otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Osman T., Erdem’in aracının kaputunun üzerine çıktı.

KAPUTTA 2 KİLOMETRE GÖTÜRDÜ

Panik yaşayan Yasemin Erdem, hemen otomobilini çalıştırdı. Erdem, Osman T.’yi kaputun üzerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü. Mustafa ve Mahmut T. de otomobili takip etti. Erdem, burada polislerden yardım istedi. Erdem’in şikayeti üzerine Osman, Mustafa ve Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Öte yandan Osman T.'nin, Erdem'in otomobilinin kaputunda gittiği anlar mobese kameralarınca kaydedildi.

'POLİSLER DE KAPUTTA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI'

Yaşadığı olayı anlatan Yasemin Erdem, küçük kızı, kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesi'nden Orhangazi’ye doğru giderken, önüne köpek çıktığını, çarpmamak için de yavaşladığını belirtti. Bir süre aracıyla ilerledikten sonra önünün otomobille kesildiğini söyleyen Erdem, “Araçtan 3 erkek indi. Aracımı tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık. O esnada daha sonra isminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs, arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip, kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti. Yeşil ışığın yanması ile yeniden hareket ettim. Şehir içinden kornaya basarak Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum. Ben ve yanımdakiler hala o felaket anlarını yaşıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tramvayda dikkat çeken kalabalık21 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
  • Bakan Soylu: Son 1 haftada, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:49
  • Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar21 Eylül 2020 Pazartesi 12:48
  • Danıştay'dan küçük işletmeye vergi avantajı sağlayan karar21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
  • MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
  • Mersin Serbest Bölge'de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
  • Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri kategoride arandığı belirlendi21 Eylül 2020 Pazartesi 11:34
  • Tüketici hakem heyetinden Kovid-19 sürecindeki 'özel okul ücretinin iadesi' kararı21 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
  • Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu21 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti