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Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'da sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, yaya kadınlar ile otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Otomobiliyle makas atan sürücü, motosiklet ile yaya kadınlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 YK 581 otomobil, önce seyir halindeki motosiklete, ardından da kaldırımdaki 2 kadın yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, otomobilde sıkışan sürücü ile 2 kadın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Sürücü ile yaralanan 2 kadın yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün motosikletinde inceleme yapan polisler, Hakkı Kök adına düzenlenmiş ruhsat belgesine ulaştı. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis kazada ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Kazaya şahit olan ve şoka giren Talha Özdemir, sürücünün aşırı hızlı ve makas atarak geldiğini öne sürerek, "Annemle birlikte kaldırımda otobüs bekliyorduk. Bir ara baktığımda otomobillerin arasından makas atarak geliyordu. Önce motosiklete, daha sonra kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Kendisi de otomobilde sıkışıp kaldı" dedi.

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