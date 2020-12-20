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Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Otomobiliyle makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa’da, sürücüsünün Sanayi Caddesi’nde makas atarak ilerlediği otomobil, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde, kentin en işlek caddelerinden biri olan ve kent merkezine seyahat eden sürücülerin yoğunlukla kullandığı Sanayi Caddesi’nde, bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlemesi dikkat çekti. Orta şeritten önce sol şeride geçen ardından, yeniden orta şeride dönerek diğer aracın önüne gelen otomobilini sürücüsü, bir kez daha sağ şeride geçip diğer otomobilleri geride bıraktı. Hızla şerit değiştiren otomobile çarpmamak için diğer sürücüler ise hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Trafiğin yoğun olduğu anda makas atan, kural ihlali yapan otomobil sürücüsü, daha sonra gözden kayboldu. Trafikte yaşanan bu anları ise bir başka sürücü, cep telefonu ile kaydetti.

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