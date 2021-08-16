Otomobiliyle takla attı; kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadı

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü kendisini sıkıştığı araçtan kurtaran ve ambulansa kadar kendisine eşlik eden itfaiye erinin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Üsküdar Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. 35 RA 4510 plakalı otomobil, sürücüsü Zafer Karadağ'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Karadağ araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü Karadağ, sedyeyle ambulansa götürülünceye kadar itfaiye erinin elini bırakmadı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyenleri olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören minibüs şoförü Kemal Tutan, "İki arkadaş atladık, kurtarmaya çalıştık. Bir daha gaza bastı. Bir daha durdu, bir daha gaza bastı. Gaza basınca buraya uçtu. Durumu iyi." dedi.