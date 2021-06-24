Otomobille çarpışan hafif ticari araç dere yatağına uçtu: 4 yaralı

TOKAT'ta, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın dere yatağına uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tokat Adliyesi ana giriş kapısı önünde bulunan kavşakta yaşandı. Mahmutpaşa Mahallesi'nden Behzat Bulvarına çıkan Berkan Taştan (22) yönetimindeki 60 AAL 939 plakalı otomobil, Topçubağı Mahallesi'nden kent merkezine ilerleyen Tuncay Hardal'ın (25) kullandığı 60 TB 808 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, Behzat Deresi yatağına düştü. Hafif ticari araçtaki yaralılar Berkan Taştan ile Ahmet Berkan Çevik (26), ihbarla gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Otomobil içerisindeki yaralılar Tuncay Hardal ile Ayşe Ak (36) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.