  • BIST 1.447
  • Altın 525,941
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4923
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şafak Turgut (43) öldü, bir kişi yaralandı.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza saat 16.30 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Şafak Turgut'un kullandığı 07 GRM 72 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken K.G.’nin kullandığı 07 RG 396 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Şafak Turgut ve yanında bulunan arkadaşı Fatma S. asfalta savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şafak Turgut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Fatma S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinde motosiklet sürücüsü ve arkadaşının ayakkabıları, fırlayan kaskı ve gözlükleri dikkati çekti. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı07 Haziran 2021 Pazartesi 18:45
  • Sivas'ın Zara ilçesinde yılda 900 ton bal üretimi yapılıyor07 Haziran 2021 Pazartesi 17:51
  • Yavru kuzgun kendisini kurtaran itfaiyeciden ayrılmıyor07 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
  • Tuz Gölü küçülüyor 06 Haziran 2021 Pazar 11:39
  • Çobanlık yaparken Robert Lisesi'ni kazandı, sırada Tilburg Üniversitesi var06 Haziran 2021 Pazar 11:03
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu06 Haziran 2021 Pazar 07:58
  • ABD’de ikinci el kitap satan Türk gencinin başarı hikayesi06 Haziran 2021 Pazar 07:55
  • Balıkesir'de 2 saatte deniz ile sahilden 1 ton çöp toplandı06 Haziran 2021 Pazar 07:50
  • Kazada yaralanan üniversiteli hastanede öldü06 Haziran 2021 Pazar 07:45
  • Hastane binası inşaatından düşen işçi öldü06 Haziran 2021 Pazar 07:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti