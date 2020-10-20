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Otomobille çarpışan motosikletli öldü

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eren Berke Çakmak (20), yaşamını yitirdi. Çakmak’ın kaskının başında değil, motosikletin arkasında bağlı olması dikkati çekti.
Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Döşemealtı'na bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Berke Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklet ile A.B. yönetimindeki 38 PD 797 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve başını asfalt zemine çarpan motosiklet sürücüsü Eren Berke Çakmak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ardından ilçe merkezindeki özel hastaneye kaldırıldı. Çakmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanan cadde üzerindeki trafik akışı, polislerin incelemesinin ardından trafiğe açıldı.

Motosiklet sürücüsü Çakmak'ın başında takılı olması gereken kaskın, motosikletin arkasında bağlı olduğu görüldü.

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