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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4'ü çocuk, 7 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4'ü çocuk, 7 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Akalan Mahallesi Acıpayam-Beyağaç karayolunda meydana geldi. Eskiköy Mahallesi yönüne giden Muhammet Emik yönetimindeki 20 KZ 080 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Osman Türk'ün kullandığı 20 KN 394 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Muhammet Emik'in yanındaki eşi Aygül Emik'in (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. İki ayrı otomobilde yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aygün Emik'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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