Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Erzin-Dörtyol yolunda meydana geldi. Erzin’den Dörtyol yönüne giden Ali Kahraman yönetimindeki 31 FR 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 HL 559 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yoldan geçenler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla Dörtyol ve İskenderun Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç konvoylarının oluştuğu yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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