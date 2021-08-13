  • BIST 1.444,460
  • Altın 484,65
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAyvacık açıklarında botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı
»

Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitleri değişti

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.
Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitleri değişti

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depozito İade Sistemi ile hem çevre hem tüketici kazanacak12 Ağustos 2021 Perşembe 12:18
  • EİB üyelerinin 1 yılda yaptığı ihracat yüzde 21 arttı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:15
  • İş Bankası’ndan tarım odaklı girişimcilik programı12 Ağustos 2021 Perşembe 10:58
  • Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara başlandı12 Ağustos 2021 Perşembe 10:16
  • Lübnan, akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını açıkladı12 Ağustos 2021 Perşembe 09:27
  • Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor12 Ağustos 2021 Perşembe 09:23
  • TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı12 Ağustos 2021 Perşembe 09:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı12 Ağustos 2021 Perşembe 09:12
  • Hükümet ile işçi temsilcileri zam konusunda anlaştı11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:04
  • Enerjisa Enerji konsolide gelirde yüzde 30 büyüdü11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti