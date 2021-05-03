  • BIST 1.415
  • Altın 477,911
  • Dolar 8,2757
  • Euro 9,9909
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu

Bursa, bu yılın nisan ayında 667 milyon 453 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, İstanbul 575 milyon 341 bin dolarla ikinci ve Sakarya da 408 milyon 574 bin dolar ihracatla üçüncü sırada konumlandı.
Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu

Otomotiv endüstrisinde bu yılın nisan en fazla ihracat gerçekleştiren il Bursa oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın nisan ayına kıyasla en fazla ihracat artışı da yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa nisan ayında liderliği Kocaeli'nden geri aldı.

İstanbul 2. sıraya yükseldi
Verilere göre, Bursa, 667 milyon 453 bin dolarla nisanda en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında İstanbul bu yılın nisan ayında önceki aylara göre çıkış yaparak 575 milyon 341 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 408 milyon 574 bin dolar ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bursa ile rekabet içinde olan Kocaeli ise geçen ay 403 milyon 83 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara'da 105 milyon 227 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı
Bu yılın nisan ayında tüm ana üretim üssü kentlerin ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin nisan ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 343 artış gösterdi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 179, Sakarya'nın yüzde 2 bin 950, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 938 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 61 yükseldi.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti
Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 418 milyon 967 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 309 milyon 455 bin dolarla Fransa ve 219 milyon 896 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 200 milyon 822 bin dolarla dördüncü ve İspanya 149 milyon 684 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise Türkiye'nin otomotiv ihracatında 98 milyon 40 bin dolarla yedinci sırada konumlandı.

Tüm ana Avrupa ülkelerine ihracat arttı
Bu yılın nisan 2020'nin aynı ayına göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 880'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 278, Fransa'ya yüzde 551, İtalya'ya yüzde 305 ve İspanya'ya yüzde 1.059 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 269 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 284 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06
  • Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:33
  • Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:18
  • Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:17
  • Bakan Muş: Nisan ihracatımız 18,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek rakamı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:17
  • EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: Türkiye'nin ekonomisi dinamik ve dirençli03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:02
  • Emtia piyasasında geçen hafta zirveler hakimdi03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:02
  • Sakarya'da ilk çeyrekte 'tamamlama vizesi' alan yatırımlar 631 kişiye iş kapısı oldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:02
  • Nisanda yükseliş geleneğini bozmayan piyasalarda mayısta da güçlü performans bekleniyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
  • Küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı 2020'de yüzde 19’a yükseldi03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti