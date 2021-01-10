Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri sektörü 2021'den umutlu

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) üyelerinin yarıya yakını, 2021'de yüzde 10-20 büyüme hedefliyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) üyelerinin yarıya yakını, bu yıl yüzde 10-20 büyüme bekliyor.

OSS, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin üyelerine yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Salgının etkisi ile geçen 2020'nin ardından ankete katılan üyelerin yüzde 68'i ofisten çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 62'si 2019'a göre 2020'nin ekonomik açıdan daha pozitif bir seyirde geçtiği görüşünde birleşti.

Geçen yıl salgın, yüzde 71 ile üye firmaların ekonomik açıdan etkilendiği en önemli faktör olurken, salgını yüzde 18 ile dövizdeki hareketlilik takip etti.

Satış sonrası pazarının 2020 değerlendirmesine bakıldığında, üyelerin yarıya yakını, pazarın beklentilerinin üzerinde seyrettiğini ve yüzde 5-10 büyüdüklerini belirtirken, katılımcıların dörtte biri, yüzde 20'si büyüme kaydederek oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini aktardı.

Sektörde büyüme bekleniyor

Ankete katılan OSS üyelerinin yarıya yakını, 2021 yılında yüzde 10-20 arasında büyüme bekliyor.

Katılımcıların yüzde 31'lik kesimi, otomotiv satış sonrası pazarındaki en önemli sorunu Kovid-19 olarak belirtirken, benzer oranda üye ise tahsilat ve ödeme problemlerinin 2021'in başlıca problemi olacağı yönündeki görüşünü aktardı.

"Gelecekte otomotiv satış sonrası pazarını etkileyecek en önemli kilit trendin ne olacağı" sorusuna üyelerin yarısı, "elektrikli araçlar" yanıtını verirken, bu yanıtı eşit oranlarla dijitalleşme ile satın alma ve birleşmeler takip etti.

Üyelerin yarısından fazlası, 2021 yılında büyümek için dijitalleşme ve teknolojiye yatırım yapmayı stratejik planlarının birinci sırasına koyarken, yüzde 28'i markalarına yatırım yapmayı, yüzde 12'si ise yurt dışı pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, 1995 yılından günümüze sektörün gelişmesini ve büyümesini sağlamak misyonuyla hareket eden OSS'nin, bugün 200'den fazla üyesi ile satış sonrası pazarının saygın bir oluşumu haline geldiğini belirtti.

Özalp, 2020 yılına ilişkin, "Kamu ilişkilerine bu dönem oldukça önem verdik. Yıl boyu sektörümüzü ilgilendiren konulardaki sıkıntıları ilgili mercilere aktardık, istişarelerde bulunduk, çözümün ortağı olmak için var gücümüzle çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 eğrisinin en tepe noktasında ve takip eden aylardaki iyileşme döneminde OSS üyelerinin yol haritasına da değinen Özalp, "2020 yılı, OSS üyeleri için büyük zorluk ekiplerini sağlıklı tutmak ve satışlardaki genel düşüş ile başa çıkmak dışında, öngörülemeyen bir pazarda dalgalanan talebi takip etmek oldu. Son dönemde parçaların ve ürünlerin bulunabilirliği her zamankinden daha önemli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

OSS olarak, otomotiv satış sonrası sektörünün Avrupa'daki çatı kuruluşu FIGIEFA'nın gündemini de takip ettiklerini ve sektör paydaşlarına sunduklarını aktaran Özalp, şunları kaydetti:

"En önemli gündemlerden bir tanesi, AB Parlamentosu'nun bağımsız bir araştırma-danışma şirketine Avrupa çapında durum tespit raporu hazırlamasıdır. Bunun en önemli ayağı, tüm tarafların araç içi bilgiye ulaşımı konusudur. ‘Taşımacılığın ve Mobilitenin Geleceği’ başlığı altında çıkacak bu raporun mart ayında yayınlanması bekleniyor."