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Otomotiv satışları açıklandı: Yüzde 132 arttı

Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları açıklandı. Yüzde 132 artış ile Nisan'da 61.488 adet satış yapıldı.
Otomotiv satışları açıklandı: Yüzde 132 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) verilerine göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azaldı.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 72

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

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