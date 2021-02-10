'Otomotiv şehri' Sakarya 2021'e yarım milyar dolar ihracatla başladı

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi firmalara ev sahipliği yapan Sakarya, ocak ayında 503 milyon 810 bin dolar ihracat yaparak 2021 yılına hızlı başlangıç yaptı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk ayında 113 ülkeye 503 milyon 810 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik ve elektrik elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Yılın ilk ayında 113 ülke ve 4 serbest bölgeye 503 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren "otomotiv şehri Sakarya", yeni yıla hızlı başladı.

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 91,7 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörden geçen ay yapılan dış satım 462 milyon 359 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 8 milyon 82 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 5 milyon 206 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 4 milyon 53 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 3 milyon 950 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 63 milyon 377 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 6 düşüş yaşandı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 47 milyon 458 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeleri 46 milyon 36 bin dolarla Almanya, 41 milyon 307 bin dolarla Birleşik Krallık ve 40 milyon 565 bin dolarla İtalya izledi.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 7,1 ile İspanya'ya satışta kaydedildi.

"Otomotivde nitelikli üretimin adresi Sakarya'dır"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, şehrin Kovid-19 salgınına rağmen üretmeye devam ettiğini söyledi.

Kentin ocak ayı ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşüş yaşadığına dikkati çeken Altuğ, "Yaşanan süreç göz önüne alındığında ihracattaki yüzde 1,2'lik azalışın, Sakarya'nın 2021 yılı ekonomisi ve ihracatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Altuğ, otomotiv sektörünün ihracatta başı çektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Otomotiv üretiminde namı olan illerin başında geliyoruz. Toyota, Otokar, Tırsan, Türk Traktör, Başak Traktör gibi fabrikalarımız, otomotiv üretimi ve ihracatımızda önemli yere sahiptir. Sakarya'nın otomotiv alanında 100 yıl öncesine dayanan üretim başarısı vardır. Bu başarıyı, ihracat ve yan sanayisini geliştirerek gösteriyor. Tahta arabalardan başlayarak tank üretimine kadar pek çok alanda otomotiv üreten bir kentiz. Otomotivde nitelikli üretimin adresi Sakarya'dır."

Yılı neredeyse kayıpsız açan iş dünyasına başarı dileyen Altuğ, "İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamlarıyla tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada zorlu günleri hızla aşacak. Geçtiğimiz aralık ayında 2020'yi rekorla kapatan Sakarya, yine aynı performansla 2021 yılında bu rakamların üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.