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'Otomotiv şehri Sakarya'da 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sı ihraç edildi

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın 79 bin 950'si ihraç edildi, yaklaşık 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir sağlandı.
'Otomotiv şehri Sakarya'da 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sı ihraç edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

Otomotiv ihracatında ise yılın ilk 4 ayında Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik, elektronik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 38,9 artırmayı başardı.

Kentte en çok ihracat, toplam dış satımın yüzde 89,8'ine karşılık gelen otomotiv endüstrisinde yapıldı, söz konusu satıştan 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir elde edildi.

Günlük 896 araç banttan indi
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 4 ayında üretilen 470 bin 859 aracın 347 bin 666'sı ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 22,9 payı bulunan Sakarya, ürettiği 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sına denk gelen 79 bin 950'sini yurt dışına sattı. Bir başka ifadeyle üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Ayrıca, bu rakamlara göre kentte günde 896 araç banttan indirildi, 666'sı ihraç edildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-nisan döneminde 89 bin 822 otomobil, 277 otobüs, 184 midibüs, 163 küçük kamyon, 50 kamyonet, 17 bin 8 traktör üretildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 4 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korudu, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, ocak-nisanda 89 bin 822 otomobil üretti.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında 4 ayda binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin 71 bin 447'sini ihraç etti.

Söz konusu dönemde geçen yıl 57 bin 185 aracı yurt dışına satan Toyota, bu yıl ihracat oranını 24,94 artırdı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar ise yılın ilk 4 ayında 277 otobüs, 184 midibüs, 163 küçük kamyon ve 50 kamyonet olmak üzere toplam 674 araç üretti. Geçen yıl söz konusu dönemde 208 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 225 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-nisan döneminde ürettiği 17 bin 8 traktörün 8 bin 278'ini ihraç etti. Firma, geçen yıla göre ihracat payını yüzde 119,9 artırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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