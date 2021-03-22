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'Otomotiv şehri Sakarya'da iki ayda üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi

Türkiye'nin ocak-şubat ayı otomotiv ihracatının yüzde 22,9'unun yapıldığı Sakarya'da üretilen 55 bin 485 araçtan 38 bin 496'sı yurt dışına satıldı. Bu satıştan ülke ekonomisine 862 milyon 343 bin dolar gelir sağlandı.
'Otomotiv şehri Sakarya'da iki ayda üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile mobilya, kağıt ve orman ürünleriyle ekonomiye güç katan Sakarya'dan, yılın ilk iki ayında 127 ülke ve 5 serbest bölgeye yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle ocak-şubat döneminde taşıt ihracatındaki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,65 azalan kentte, en çok ihracat yüzde 91 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı. Söz konusu satıştan 862 milyon 343 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk iki ayında üretilen 231 bin 578 aracın 167 bin 791'i ihraç edildi.

Bu alanda söz konusu dönemde yüzde 22,9 payı bulunan Sakarya, ürettiği 55 bin 485 aracın yüzde 69,4'üne denk gelen 38 bin 496'sını yurt dışına sattı. Bir başka ifadeyle üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Günlük 940 araç banttan indi
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, bu yılın ilk iki ayında 47 bin 35 otomobil, 117 otobüs, 68 midibüs, 94 küçük kamyon, 24 kamyonet, 8 bin 147 traktör üretildi, günde 940 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-şubat döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk iki ayında Arifiye'deki fabrikasında 47 bin 35 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak-şubatta binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 76,8'ine denk gelen 36 bin 109'unu ihraç etti.

Otokar'ın ihracatında artış
Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, ocak-şubat döneminde 117 otobüs, 68 midibüs, 94 küçük kamyon ve 24 kamyonet olmak üzere toplam 303 araç üretti. Geçen yıl söz konusu dönemde 91 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 142 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın ilk iki ayında ürettiği 8 bin 147 traktörün yüzde 27,55'ine denk gelen 2 bin 245'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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