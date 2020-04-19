Otomotiv sektörü üretime başlıyor

Koronavirüs etkisiyle Türkiye'de üretime ara veren otomotiv fabrikaları üretime geçiyor.

Otomotiv fabrikaları üretime ara vermiş bazı şirketler verilen arayı uzatmıştı. Geçtiğimiz hafta otomotiv şirketlerinden üretime yeniden başlama açıklamaları sırasıyla geldi. Geçtiğimiz ay alınan üretimi durdurma kararları kademeli olarak iptal edilip yeniden üretime geçen şirket sayısı artıyor. Mercedes-Benz Türk, Honda, Hyundai Assan, Ford Otosan ve Karsan üretime başlıyor.

Anadolu Isuzu ise 14 Nisan'da üretime yeniden başlandığını açıklamıştı. Honda Türkiye ise gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Merceses-Benz Türk, 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacak. 1 Nisan itibariyle üretime geçici olarak ara veren Karsan, 20 Nisan’da üretime kısmi olarak yeniden başlayacak.