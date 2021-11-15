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Otomotiv Sektöründe Makas açılıyor

Yapılan araştırmalara göre, ikinci el araç ile sıfır araç tercihleri arasındaki makas açılıyor. Son dönemde vatandaşların yüzde 72’si ikinci el araç, yüzde 28’i ise sıfır araç tercih etti. İkinci el araç tercihinin en büyük sebebi daha ekonomik olması.
Otomotiv Sektöründe Makas açılıyor

İkinci el araç ilan platformu, arabam.com Türkiye’de yaşayan araç sahiplerinin sıfır kilometre ve ikinci el araç tercihleri ile ilgili satın alma davranışlarını araştırdı. Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71,7’si şu an araç alsa ikinci el araç tercih edeceğini, yüzde 28,3’ü ise sıfır kilometre araç tercih edeceğini söylüyor.

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DAHA EKONOMİK BULUYORLAR

Platforma göre Kasım ayında 810 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada tüketicilerin ikinci el araç tercih etme sebebi daha ekonomik olması iken ikinci eldeki fiyat artışını gören bazı tüketiciler de yönünü sıfır araçlara çevirdiğini belirtti.

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YÜZDE 71’İ TERCİH EDİYOR

Araştırmada katılımcılarının yüzde 71,7’si şu an araç alsa ikinci el araç tercih edeceğini, yüzde 28,3’ü ise sıfır kilometre araç tercih edeceğini söylüyor. İkinci el tercih edeceğini söyleyenlerin yüzde 58,9’u daha ekonomik olduğu için, yüzde 19,7’si değer kaybının sıfır araçlara nazaran daha az olduğu için tercih ettiğini söylüyor. Yüzde 10,1’i ayağını yerden kessin mantığı ile düşündüğü için yüzde 5,8’i takas imkânı olduğu için ve yüzde 5,5’i ödeme alternatifleri daha geniş olduğu için ikinci el araçları tercih edeceğini belirtiyor.

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İKİNCİ EL PAHALI DİYE SIFIRA YÖNELİYORLAR

 Sıfır kilometre tercih edeceğini söyleyenlerin yüzde 41’i ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır araçlar kadar pahalı olduğu için yüzde 24,7’si bakım masrafları ile ilgilenmek istemediği için yüzde 21,1’i aracın ilk sahibi olmak istediği için, yüzde 8,4’ü satın alım işlemleri daha güvenli olduğu için tercih ettiğini söylüyor. Sıfır araç almayı düşünenlerin aslında ilk tercihinin özellikle sıfır kilometre otomobiller olmadığı ve ikinci ele yüksek fiyat vermektense bütçesini biraz daha artırıp sıfır araç almayı planladıkları görünüyor.

EN DÜŞÜK FİYAT TERCİHİ ÇOĞUNLUKTA

Sıfır kilometre araç almayı düşünenlere hangi fiyat aralığında araç tercih edeceği sorulduğunda ise tüketicilerin yüzde 38,7’si 180 bin TL ile 200 bin TL aralığında, yüzde 35,2’si 200 bin TL ile 300 bin TL aralığında, yüzde 10,6’sı 300 bin TL ile 400 bin TL aralığında, yüzde 9,2’si 500 bin TL ve üzerinde araç almayı düşündüğünü belirtti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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