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Otomotiv sektöründen kasımda 2,7 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinde, yıl sonu için Kovid-19 salgını nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize edilen hedefe ulaşılabilmesi bekleniyor.
Otomotiv sektöründen kasımda 2,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, geçen ay gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar dış satımla 2020'nin aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı kasım ayında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artarak 2 milyar 698 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektörü, ekimde gerçekleştirdiği 2,9 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamını kasımda elde etti.

Kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün payı ise yüzde 16,8 oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 arttı
Kasımda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 8 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 908 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artışla 536 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 25 azalışla 143 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat, 2019'un aynı ayına nazaran yüzde 12 gerileyerek 351 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 28 artışla 329 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da yüzde 43 artışla 265 milyon dolar ihracat yapıldı. Kasımda önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 11, ABD'ye yüzde 32, İsrail'e yüzde 27, Mısır'a yüzde 34 ihracat artışı görülürken, Slovenya'ya ihracat yüzde 12, Fas'a ihracat yüzde 15, Romanya'ya ihracat ise yüzde 46 düştü.

Kasım ayında ülke grubu bazından en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 milyar 78 milyon dolar ihracata imza atıldı. İhracattan aldığı yüzde 77 payla yine ilk sırada yer alan AB ülkelerine geçen ay dış satım, Kasım 2019 dönemi ile aynı seviyede gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin son 3 aylık ihracat ortalamasının 2,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yılın 11 ayında dış satımın 22,7 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Çelik, "Bu yıl sonunda pandemi nedeniyle 25 milyar dolar olarak revize ettiğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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