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Otopark içindeki ruhsatsız hayvan pansiyonuna operasyon

Ankara'da otopark içinde izinsiz kurulan barınakta tutulan av köpekleri, tutanak ile sahiplerine teslim edilirken, işletme sahibi Yavuz Ç.'ye para cezası uygulandı. Barınağı yıkması için de 15 gün süre verildi.
Otopark içindeki ruhsatsız hayvan pansiyonuna operasyon

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde izinsiz hayvan pansiyonu işletildiği ihbarı yapılan işletmeye polis ekipleriyle birlikte baskın düzenledi. Yapılan incelemede Yavuz Ç.'ye ait otoparkta av köpekleri için barınak kurulduğu ve buranın hayvan pansiyonu olarak işletildiği belirlendi. Ruhsatsız olan pansiyonda bulunan 20 civarında av köpeğinin sahipleri tarafından barınmaları için ücret karşılığında teslim edildiği saptandı. Otoparktaki barınağın, ön tarafındaki çitin üzerine yeşil branda çekilerek kamufle edilmeye çalışıldığı görüldü. Köpeklerin de uygunsuz şartlarda barınakta tutulduğu tespit edildi. 

İncelemenin ardından av köpekleri, tutanak tutularak çağrılan sahiplerine teslim edildi. Otopark sahibi Yavuz Ç.'ye uygunsuz şartlarda köpek beslediği gerekçesiyle köpek başına 181 lira para cezası uygulandı. Altındağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince de 13 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Yavuz Ç.'ye, barınağı kaldırması için ise 15 gün süre verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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