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Otopark tamamlandı

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı’na yapılan kapalı otoparkın araçlar için hizmet verecek olan bölümü tamamlandı. 
Otopark tamamlandı

Otopark üstüne inşa edilerek meydana estetik bir görüntü katacak olan süs havuzunun yapımı ise devam ediyor. Otoparkın açılışı ise süs havuzunun tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkın tamamlandığını, otoparkın üstüne yapılan süs havuzunun yapımına ise devam edildiğini belirtti. Altınok, “Kalaba Kent Meydanımıza belediye öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz otoparkımızı tamamladık. Otoparkımızın üstüne de su, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı süs havuzumuzu yapıyoruz. Kendi imkânlarımızla önemli bir rant noktasına inşa ettiğimiz eserimiz şehrimizin trafiğini hafifletme noktasından önemli bir hizmettir.” dedi.

SÜS HAVUZU YAPILIYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok otoparkın sadece araç park noktasından ibaret olmadığını, aynı zamanda otoparkın üstünde bulunan süs havuzuyla vatandaşa keyifli vakit geçirme imkânı da sunacaklarını belirterek şunları aktardı:
“11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu hafifletecek. Elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak.”

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