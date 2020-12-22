Otoparkın havuzu göründü

Keçiören Belediyesi tarafından belediye önüne inşa edilen, 3 katlı 400 araçlık otopark yapımında sona gelindi. Otoparkın üstünde Türkiye’de bir ilk olan müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer aldığı proje böyle görüntülendi.

Şubat ayının başlarında temeli atılan otopark projesinde sona yaklaşıldı. Otoparkın üstünde Türkiye’de bir ilk olan müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer aldığı proje böyle görüntülendi. bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; 3 kat ve 400 araçlık olarak inşa edildi. Otoparkın çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. 400 araçlık otopark 3 katlı olarak inşa edildi.

TAM DONANIMLI

Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alıyor. Otopark, elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösteriyor. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da bulunuyor.

KEÇİÖRENLİ MEMNUN

Tamamen belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği de taşıyan kapalı otoparkın mülkiyeti ve işletmesi de belediyeye ait olacak. Konu hakkında olumlu eleştirilerde bulunan Keçiörenli vatandaşlar ise projeden memnun. Vatandaşlar bölgede yıllardır araç park sorunu olduğunu, birçok resmi dairenin bölgede bulunmasından dolayı gün içerisinde yüzlerce araç giriş çıkışı olduğunu bu yüzden trafiğin de aksadığını bildirdi. Yapılan proje ile trafik ve arraç park sorununun çözüleceğini dile getiren Keçiörenli vatandaşlar, hizmetleri için Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkürlerini iletti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA