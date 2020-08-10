Otoparkın yapımında sona yaklaşıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye imkânlarıyla inşa edilen kapalı otoparkın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kalaba Kent Meydanımıza inşa ettiğimiz otoparkımız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara’da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği de taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak.” dedi.

EKSİ 2’İNCİ BODRUM KAT TAMAMLANDI

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanında temeli atılan otopark yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda eksi 2’inci bodrum katı tamamlanan otoparkın son kat tabliye çalışmaları ise devam ediyor.

“400 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK YAPIYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi imkânlarıyla inşa edilen kapalı otoparkın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını kaydederek, “Otopark inşaatımızda çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. Büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız kalaba kent meydanındaki trafiği büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

“OTOPARKIN ÜZERİNDE MÜZİKLİ FISKİYE VE SÜS HAVUZU YER ALACAK”

Altınok, kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da vererek şunları aktardı:

“400 araçlık otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak.”