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Otoparklarda yer kalmadı

Şanlıurfa'da yediemin otoparklarında binlerce lira değerinde tır, kamyon, otomobil ile motosikletler sahipleri tarafından kaderine terk edilince otoparklarda yer kalmadı.
Otoparklarda yer kalmadı

Şanlıurfa’da haciz, trafik cezası borçları veya çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen binlerce araç hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte kamyon ve motosiklet gibi araçlar bulunuyor. Artık araçları park edecek yer bulunamıyor.

Otopark işletmecisi Umut Üge, otoparklarda araçların çürüdüğünü belirterek, yetkililerin bir an önce adım atmalarını istedi. Üge, “Otoparkta 7 bin motor var. Binden fazla araç yer alıyor. Devlet bir kolaylık sağlasa, vatandaşta mağdur olmaz. Buradaki otoparkımız doldu. Şimdi 3’üncü otoparkı açmayı düşünüyoruz. Burada milli bir servet yatıyor. Araçlar burada çürümeye terk edilmiş, yazıktır günahtır. Araç sahibine bir kolaylık tanınsa hem araç sahibi hem de otoparkçı mağdur olmaz. Burada inanılmaz derecede pahalı lüks araçlar var. Araçlar çürümeden ihale yoluyla satışa çıkartılabilir. Bizde 20 yıllık araçlar var, binlerce liralık araçlar zamanla yıprandığı için değerinin çok çok altına düşüyor. Yetkililerden bu konuda bir adım atmalarını bekliyoruz. Eğer ki girişimlerde bulunulursa hiç kimse mağduriyet yaşamaz” ifadelerini kullandı.

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