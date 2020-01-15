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Otorapor, ikinci el araçların 501 noktasını inceliyor

Mamak Gülveren’de hizmete açılan Otorapor, ikinci el araçların 501 noktasını inceleyerek, Türkiye’nin ilk kalite sertifikalı oto ekspertiz hizmetini veriyor.
Otorapor, ikinci el araçların 501 noktasını inceliyor

İkinci el araçlara olan taleplerin artması ile oto ekspertiz hizmeti sunan firmalara ihtiyaç günden güne artıyor. Mamak Gülveren Plevne Caddesi’nde bu alandaki ihtiyacı gidermek için açılan Otorapor ise bunlardan bir tanesi. Otorapor, bağımsızlığı uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış, Türkiye’nin ilk kalite sertifikalı oto ekspertiz raporunu müşterilerine sunuyor. Firma araçların 501 noktasını inceleyerek, araç alacak vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gideriyor.

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İKİNCİ ELDE HASAR KAYDI ÖN PLANDA

Sıfır kilometre araçların fiyatlarının yükselmesi birçok vatandaşı ikinci el araç almaya itiyor. İkinci el otomobil satın almak isteyen vatandaşların ise en sık karşılaştığı sorunlar otomobillerin geçmiş dönemde yaptıkları kazalar ve hasarlar oluyor. Plaka üzerinden sorgulama ile birçok kaza ve hasar kaydı öğrenilmesine rağmen araçlar buraya kayıtlı olmayan birçok kazaları da içinde barındırabiliyor. Hasar kayıtları hasarsız gösterse de mekanik olarak gizlenen bazı kusurlar, boyasız diye lanse edilip boyalı çıkan parçalar bunlardan bir kaçı oluyor.

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KALİTE SERTİFİKALI OTO EKSPERTİZ

İşte burada devreye Otorapor firması giriyor. Otorapor firması bu konuda ki uzmanlığında bir hayli iddialı. Bağımsızlığı uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış, Türkiye’nin ilk kalite sertifikalı oto ekspertiz kuruluşu olan Otorapor, ikinci el araçların kaza arıza durumlarını raporlayıp, detaylı analiz sunuyor. 2007 yılından itibaren Türkiye’de hizmete başlayan kurum birçok il ve ilçede hizmet veriyor. 

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ANKARA’DA 9 ŞUBE

Bunlardan biri ise Mamak Gülveren Plevne Caddesi’nde hizmete açıldı. Bayi sahibi İbrahim Alparslan gazetemize firma hakkında bilgi verdi. Alparslan, “Otorapor’un bir şubesiyiz. Ankara’da 9 tane şubemiz var, biz sekizinciyiz. Otorapor’un Türkiye geneli 133 tane şubesi bulunmaktadır. Burada araç satın alan vatandaşların araçlarının ekspertizini yapıyoruz.”

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DETAYLI İNCELEME YAPILIYOR

“Kaportasına, boyasına, ön takımına, aracın tüm parçalarının ekspertizini detaylı bir şekilde yapıyoruz. Aracın 501 yerine bakıyoruz. Fiyatlar ortalama ise 350 liradan başlıyor, 750 liraya kadar çıkıyor. Müşterilerimize birçok paket seçeneği sunuyoruz. Burayı hizmete açmakla, hem istihdam oluşturduk hem de bölgenin bu ihtiyacını karşılamış olduk” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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