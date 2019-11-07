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Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde geçmeye hazırlandığı "dinamik fiyatlandırma" modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak.
Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor.

Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

BAKIM, ONARIM ÖZEL SEKTÖRE

Karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.

Trafik güvenliği konusunun güvenli sistem yaklaşımı temelinde yönetilmesini teminen yalnızca karayolu trafik güvenliğinden sorumlu bir yapının tesis edilmesine ilişkin kavramsal çerçeve, program ve kurumsal yapının tasarımı da tamamlanacak. Önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

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