Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı

Rusya’da seyir halinde olan otomobilin tekeri çıktı. Otomobilin sürücüsünün yola devam eden tekeri araçtan inerek yakalamaya çalıştığı görüldü. Olay anı saniye saniye kaydedildi.

Başkent Moskova’da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekeri aniden çıktı. Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği teker, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekeri çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerin peşinden koşmaya başladı.

DHA