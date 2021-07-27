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Otoyolda ters yöndeki araçlar, polis helikopteriyle tespit edildi

Adana'da, otoyolda araçlarıyla ters yönde giden sürücüler, polis helikopteriyle havadan tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uygulandı.
Otoyolda ters yöndeki araçlar, polis helikopteriyle tespit edildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda bazı sürücülerin ters yönden gittiği ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları kaçıran sürücülerin, emniyet şeridini kullanarak, ters yönde ilerledikleri belirlendi. Bu anlar, polis helikopteri kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Polis ise kural ihlali yapan sürücüleri siren çalarak, uyardı. Ters yönde ilerlediği tespit edilen 2 sürücüye ‘ters şeritte araç kullanma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'emniyet kemeri takmama’ suçlarından 1627’şer lira ceza kesildi. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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