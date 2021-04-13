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Oturdukları apartmanda daire kapılarını açık bırakıp, imam eşliğinde ilk teravihi kıldılar

Daire kapılarının açık bırakıldığı apartmanda; imam birinci katta namaza başlarken, dairede oturanlar evlerinin koridorlarına serdikleri seccadede niyet edip, imama uyarak ilk teravihi kıldı.
Oturdukları apartmanda daire kapılarını açık bırakıp, imam eşliğinde ilk teravihi kıldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazının kılınmaması üzerine Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Tuba Sitesi B Blok'ta oturanlar, ramazan ayının ilk teravih namazı için kendi çözümlerini buldu. Apartman sakinleri, birinci katta oturan imam Basri İşbilir eşliğinde teravih namazlarını kılmaya karar verdi. 10 dairelik apartmanda İşbilir, birinci kattaki evinin kapısından okuduğu yatsı ezanı ile birlikte diğer dairelerde oturanlar namaz için hazırlıklarını tamamladı. Ezanın ardından Basri İşbilir, kapısını açık bıraktığı dairesinin girişinde teravih namazını kıldırmaya başladı. İmamın sesinin merdiven boşluğunda yankılanmasıyla diğer bütün katlardaki dairelerde oturanlar da kapılarını açık bırakarak koridora serdikleri seccadeler üzerinde imama uyarak, namazlarını eda etti. 

'APARTMAN OLARAK NAMAZI KILACAĞIZ'

İmam Basri İşbilir, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayı boyunca teravih namazını camilerde kılamadıkları için evde kılma kararı aldıklarını söyledi. Apartmanda teravih namazını cemaatin birbirini görmeyecek şekilde kılmak üzere bir çözüm bulduklarını anlatan İşbilir, "Apartman olarak namazı kılacağız ama herkes kendi evinde ve birbirini görmeden kılacak. Sadece benim sesim duyulacak. Herkes benim sesime uyacak. Böylelikle önce yatsı ardından da teravih namazı kılacaklar. Ramazan boyunca bir ay bu şekilde namazımızı kılmaya devam edeceğiz" dedi.

'HASTALIKTAN DOLAYI BU YIL MESAFEYİ UZATTIK'

Daha önce de evde cemaatle birlikte namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeyecek şekilde hiç kılmadıklarını belirten imam Basri İşbilir, "Bulaşıcı hastalıktan dolayı bu yıl mesafeyi uzattık. Teravih namazını bayrama kadar bu şekilde kılacağız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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