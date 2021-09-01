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Oturma eylemi başlattılar

Hizmet İş Sendikası Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerinin, 15 aylık ücretlerini ödemeyen hastane yönetimine karşı oturma eylemi başlattı.
Oturma eylemi başlattılar

Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan emekçilerin geriye dönük alacaklarını ödemeyen hastane yönetimine karşı oturma eylemi başlattı. Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, 15 aylık geriye dönük ücretlerin ödenmediğini hatırlatarak, “Derdimiz üniversite yöneticileri ile bir sorun yaşamak değil. Amacımız; imzalanmış toplu iş sözleşmemizden doğan hakların emekçilere eksiksiz verilmesidir” dedi.

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DERDİMİZ SORUN YAŞAMAK DEĞİL
Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye’nin gözde kurumlarından biri olduğunu ifade eden Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, “Derdimiz asla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yöneticileri ile bir sorun yaşamak değil. Bizim buradaki amacımız; imzalanmış toplu iş sözleşmemizden doğan hakların emekçilere eksiksiz verilmesidir.”

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MAĞDURİYET GİDERİLSİN ÇAĞRISI 
“Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yöneticileriyle defalarca görüşmemize rağmen bir sonuç alınamıyor. Pandemi döneminde ülkemizin göz bebeği sağlık çalışanlarına reva görülen bu uygulama kabul edilemez. Hacettepe yönetimine buradan bir kez daha sesleniyoruz: Sesimize kulak verin ve mağdur olan bu arkadaşlarımızın mağduriyetini bir an önce giderin” ifadelerini kullandı.
Başkan Celal Yıldız’ın açıklamaları sonrası basına yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

15 AYLIK ALACAK BİRİKTİ
“Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi gereği, emekçi arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük ücret alacakları bulunmaktadır. Ancak Hacettepe Üniversitesi yönetimi, toplu iş sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemektedir. Arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük alacaklarını ödemediği gibi ödeme yönünde de olumlu bir adım atmamaktadır.”

“PANDEMİ DE ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR”
“Hakları ödenmediği için mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız, Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren gece-gündüz demeden, evinden, eşinden, çocuklarından ayrı kalarak özveriyle çalışan emekçilerdir. Aynı özveriyi hayatlarını riske atarak devam ettirmektedirler. Öyle ki bu arkadaşlarımızın pandemi sürecindeki çalışmaları sınırlarımızı aşarak tüm dünyaya örnek olmuştur.” 
“HAKLARI GASP EDİLDİ”
“Maalesef, arkadaşlarımız emeğinin, fedakârlığının ve içinde bulunduğu riskin karşılığında ödüllendirilmeyi beklerken, hakları gasp edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışan bini aşkın emekçi arkadaşımız, aylardır, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının hayalini kurmaktadır. Hizmet-İş Sendikası olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz, rektör yardımcılarımız ve ilgili yöneticilerimiz ile konuyla ilgili olarak defalarca görüştük ama çözüme yönelik tavır göremedik.”

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EYLEM, HAKLAR ÖDENENE KADAR SÜRECEK

“Ülkemizin önemli ve başarılı sağlık kuruluşlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin, emekçi arkadaşlarımıza yönelik haksız tutumdan vazgeçmesini istiyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın geriye dönük haklarına gözlerinizi kapamayın. Onları hayal kırıklığına uğratmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Hakları gasp edilen işçi arkadaşlarımız birlikte, oturma eylemimizi başlatıyoruz. Eylemimiz, arkadaşlarımızın hakları ödenene kadar devam edecektir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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