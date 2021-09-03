ÖTV'DE bayi uyanıklığı

ANODER İlkay Kalkan, ÖTV kapsamındaki araçların bayilerde bulunamadığına dikkat çekerek, “Bayiler bu fırsatı değerlendiriyorlar. Araba varsa da bekletiyorlar. Ayrıca ‘Boya koruma, seramik yapıyoruz’ denilip müşteriden ek ücretler isteniyor” dedi.

Geçtiğimiz ağustos ayında belli marka araçlara yapılan ÖTV indirimi sonrası bayilerde fiyatları düşen araç bulmak bir hayli zor. Tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stoklar bulunamıyor. ÖTV indiriminden faydalanıp indirimli sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlara aylar sonraya tarih veriliyor. ÖTV dilimine girmeyen araçlar ise bayilerde rahatlıkla bulunabiliyor. Bu durum 2. El araca yönelimi bir nebze olsun arttırdı.

“VATANDAŞ HER ARACA ÖTV GELDİ SANIYOR”

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) İlkay Kalkan, her araca getirilmeyen ÖTV indiriminin mantıklı olmadığını ve sektöre zarar verdiğini savundu. ANODER Başkanı İlkay Kalkan, “ÖTV indirim oldu denilince insanlar bütün arabalarda indirim oldu sandı ve beklemeye aldı kendini. Bir de ‘2. elde düşüş olacak’ söylentileriyle birlikte insanlar kendilerini geriye çekti belli bir süre ” dedi. Başkan Kalkan, ÖTV indirimi yapılacaksa tüm araçları kapsaması gerektiğini, belli araçları kapsayan indirimin piyasayı yaraladığını ileri sürdü.

“TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR”

ÖTV indirimi uygulanan araçları bayilerde bulunmadığını vurgulayan Başkan Kalkan, “Bayilerde tedarik sorunundan dolayı ÖTV kapsamındaki araçların hiçbiri yok. Bayiler bu fırsatı değerlendiriyorlar. Araba varsa da bekletiyorlar. 275 bin TL’lik arabaya ‘boya koruma, seramik yapıyoruz’ diyorlar 10 bin TL daha ek ücret istiyorlar. Bayiden kendisine ÖTV kapsamında araç çıkan kişi ise fiyat farkını koyarak satıyor” dedi. Kalkan, ÖTV dilimine girmeyen arabalarda ve pahalı arabalarda tedarik sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.

2. ELDE HAREKETLİLİK…

İkinci eldeki son durumu değerlendiren ANODER Başkanı Kalkan, “2. elde aşırı bir hareketlilik yok, kötü de değil; ortada gidiyor. Çark dönüyor. İkinci elde fiyat artışı yok” ifadelerini kullandı.

MAKUL ARAÇLARIN SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz ağustos ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Ağustos ayında en çok ilan “otomobiller” için 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda ve ilan sayılarında geçtiğimiz aylara göre artış gözleniyor. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise ağustos ayında ilanların %25,9’unu oluşturuyor. Geçtiğimiz ay 150.000 TL ve üzerindeki araçların ilan sayılarında küçük artışlar görünmüştü, ağustos ayında ise 50.000 TL ile 100.000 TL aralığındaki araçların da ilan oranlarında küçük artışlar yaşandı.

200 BİN KM ÜSTÜNDEKİ ARAÇLARA İÇİN İLANLAR ARTTI

İkinci el ilan piyasasında ağustos ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %16.