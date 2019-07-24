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ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak

TÜRKBES Başkanı Can Dinçer, beyaz eşyada uygulanan ÖTV’nin kaldırılması durumunda sektörün canlanacağını ve daha çok satış yapılacağını belirtti.
ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, ÖTV kaldırılırsa daha fazla satış yapılacağı için KDV anlamında devlete katkı sağlayacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Meclis'te değerlendirileceğine ve pozitif çıktıları olacağına inanıyoruz" dedi.

Beyaz eşya sektörünün ilk yarı verileri ve sektördeki gelişmelere ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinçer, Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak iç pazarda beyaz eşya satışlarının da ilk yarı yılda bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirdi.

ÖTV KALKMALI

2018’de 6 ana ürün grubu için ilk 6 aylık satış rakamının 3 milyon 900 bin adet civarında olduğunu aktaran Dinçer, rakamın bu yıl 3 milyon 500 bin seviyelerine gerilediğini söyledHaziranda iç pazara satışın yıllık yüzde 4 ve ihracatın yıllık yüzde 7 arttığını belirten Dinçer, "ÖTV çok önemli bir destekti, ÖTV'nin kalkması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Dinçer, ÖTV kaldırılırsa daha fazla satış yapılacağı için KDV anlamında katkı sağlayacağını belirtti.

2021’DE SATIŞLAR ARTIŞA GEÇER

Dinçer, 2021’de satışların tekrar ivme kazanacağı yönünde olduğunu söyledi. Can Dinçer, dünya pazarının 213 milyar dolar olduğunu belirterek, Çin’den sonra ikinci büyük üretim üssü olan Türkiye’nin ihracatının 22,1 milyon adet seviyesinde olduğunu bildirdi. Dinçer ayrıca, Türkiye’de sektörün, net dış ticaret fazlası verdiğini ekledi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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