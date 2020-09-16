Ova Kavunu yüzleri güldürdü

Kahramankazan Belediyesi tarafından verilen desteklerle rekoltesi ve kalitesi artırılan meşhur “Ova Kavunu” tezgahlardaki yerini aldı. Başkan Serhat Oğuz, üreticiye destek olmak amacıyla satın aldığı tonlarca kavunu ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde ciddi oranda düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden artırmak için çiftçilere “Kazan 1” adını taşıyan yüzde 100 hibeli tohum, ilaç ve ekim makinesi desteği vermişti. Kahramankazan’la özdeşleşmiş kavunun rekoltesini ve kalitesini artırmak için Mayıs ayında sağlanan desteğin ardından ilçenin 22 ayrı mahallesinde (köy) toplam 1 milyon metrekare alanda tohumlar toprakla buluşturulmuştu. İlk tohumu Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kendi kullandığı traktörle ekmişti.

TEZGAHLARDA YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

1 milyon metrekare alanda yetiştirilen Ova Kavunu’nun hasadı bugünlerde yapılarak lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakan meşhur kavunlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Kahramankazan Belediyesi tarafından geleneksel olarak kurulan “ Kavun Pazarı ” hasat döneminin başlamasıyla açıldı. Her yıl düzenli olarak kapılarını açan “Kavun Pazarı”nın bereketli olması için açılışta dualar edildi.

KİLOSU 2 TL’DEN SATILACAK

Verdiği desteklerle Ova Kavunu’nun rekolte ve kalitesinin artmasında büyük katkısı olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Çiftçimizin her zaman yanındayız, sizin emeklerinizin zayi olmasını asla istemeyiz. Kilogramı 2 liraya hayırlı uğurlu olsun” kavunun kg fiyatını üreticilerle ortak bir şekilde belirledi. Başkan Oğuz, ilk gün pazara getirilen yaklaşık 80 römork kavunun, çekilen kura sonucu 22’sini çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldı.

KAVUN ÜRETİCİSİNE DESTEK SÜRECEK

Başkan Oğuz, verilen desteğin olumlu sonuçlarını aldıklarını belirterek, “Son yıllarda Kahramankazanımızın meşhur Ova Kavunu’nun rekoltesi ve kalitesindeki düşüş bizi üzmüştü. Bunun önüne geçmek ve bir marka olan Ova Kavunu’nun üretimini artırmak için kolları sıvadık. Ova Kavunu’nun rekoltesini artırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinası desteği verdik. Bu destekler sayesinde bu yıl kavun üretimi oldukça yüksek bir rekolteye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda da bu desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

UZUN ÖMÜRLÜ KAVUN

Kahramankazan’ın meşhur kavununun özellikleri şöyle: Yüke dayanıklı raf ömrü uzun olarak saklanabilen, Kış ayları içerisinde uzun süre saklanabilmesi ve tadının giderek güzelleşmesi kavunu farklı kılan özelliklerdendir. Ova Kavunu susuz yetiştirildiği için daha tatlı, aromalı ve depolamaya daha uygun olmaktadır. Kazan kavunu bitkisi güçlü, yaprak örtmesi çok iyi, bol verimli, meyve şekli ovalimsi yuvarlak, çekirdek evi küçük, meyve ağırlığı ortalama 2-4 kg tat değeri çok yüksek yuva tipi kavun çeşididir. Dış kabuk rengi koyu yeşil ve pütürlüdür. Meyve iç rengi ise beyazımsı yeşil ve meyve iç et kalınlığı 8 cm'dir. Kabuk renginin değişmesi hasat zamanının tespiti için en önemli ölçüttür. Hasat Eylül sonuna kadar devam etmektedir. Bir özelliği de yüke dayanıklı raf ömrü uzun olarak saklanabilir olmasıdır. Dolayısıyla hasat edildikten sonra uygun depo koşullarında sakladığı zaman, kış boyunca çok rahatlıkla tüketilmektedir.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kahramankazan’daki kavun üreticileri ise destekten ve rekolte ile kalitenin yeniden artmasından bir hayli memnun. Üreticiler, “Rekolte ve kalite azaldığı için artık kavunu ekip ekmemekte kararsızdık. Başkanımız Serhat Oğuz sağ olsun imdadımıza yetişti. Bizi büyük bir yükten Ova Kavunu’muzu da yok olmaktan kurtardı.

DESTEK AMAÇLI ALINAN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Kahramankazan Belediyesi, üreticilerden ücreti karşılığında aldığı kavun ve karpuzları, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ikram etti. İhtiyaç sahiplerinin de bu örnek davranışla yüzü güldü.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-