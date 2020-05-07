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Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle farklı görünüme kavuşan doğal güzellikler, Munzur Dağları'nın zirvesinden fotoğraflandı.
Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle farklı görünüme kavuşan doğal güzellikler, Munzur Dağları'nın zirvesinden fotoğraflandı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin bulunduğu ilçede, karların erimesiyle yeşile bürünen doğa, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksek yerlerde kış, ovada ise baharın yaşandığı ilçede, göz alıcı güzelliğe bürünen tarım arazileri, coşkuyla akan dereler, köyler ve meralar, Munzur Dağları zirvesinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

Doğasever Yunus Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelişiyle Ovacık'ın renklendiğini söyledi.

Munzur Dağları'ndan kuş bakışı Ovacık'ı izleme imkanı bulunduğunu belirten Eroğlu, "Baharın gelişiyle Munzur Dağları'nda gezinti yapıyoruz. Bu dağların zirvesinden Ovacık'taki köyleri, yeşile bürünmüş tarım arazilerini, yolları ve dereleri metrelerce yükseklikten izleyebiliyoruz." dedi.

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