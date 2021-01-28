Öveçler'de 175 m² dubleks daire satılık

Ankara, Çankaya ilçesinde bulunan 27809 Ada, 4 Parsele kayıtlı, Öveçler mahalle 23 Nolu Bağımsız Bölümde yer alan 175 m² dubleks daire satılıktır. Daire 4. Katta bulunmaktadır. Konut kiracı tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Dairenin bulunduğu binanın yaşı 11-15 aralığındadır. Dairenin satış fiyatı 575.000,00 TL’dir. Binada toplam 25 adet bağımsız bölüm vardır.
Dairenin bulunduğu adres : Aşağı Öveçler Mahallesi 1295. Sokak Mesudiye Apartmanı Daire 23 Çankaya / ANKARA
Satış Günü : 22/03/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
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