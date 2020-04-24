  • BIST 98.171
  • Altın 387,198
  • Dolar 6,9630
  • Euro 7,5295
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı denemelerine başladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs(corona virüs) aşısını insanlar üzerinde denemeye 2 gönüllü ile başladı. Aşı enjekte edilen iki gönüllü Elisa Granato ve Edward O'Neill tedaviyle ilgili umutlu olduklarını söylediler.
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı denemelerine başladı

BBC'nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

"BİLİMSEL SÜRECİ DESTEKLEMEN İSTEDİM"

Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, "Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim." dedi.

ÇALIŞMAYA LİDERLİK EDEN UZMAN TEMKİNLİ KONUŞTU

Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz." diye konuştu.Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI

3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazartesi işbaşı yapıyor!24 Nisan 2020 Cuma 06:45
  • 81 il için iftar ve sahur saatleri24 Nisan 2020 Cuma 04:51
  • Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti23 Nisan 2020 Perşembe 22:52
  • KKTC'de sevindiren gelişme!23 Nisan 2020 Perşembe 21:53
  • Tüm Türkiye'de, İstiklal Marşı okundu23 Nisan 2020 Perşembe 21:53
  • Başkent'te 23 Nisan balkonlardan böyle kutlandı23 Nisan 2020 Perşembe 21:26
  • Hürkuş çocuklar için uçtu23 Nisan 2020 Perşembe 16:27
  • Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü23 Nisan 2020 Perşembe 16:26
  • İstanbul'da 65 yaş üstü 1 milyon 160 bin kişiye maske ve kolonya dağıtıldı23 Nisan 2020 Perşembe 16:19
  • Bakan Pakdemirli, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya geldi23 Nisan 2020 Perşembe 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti