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Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi

İngiltere'de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu.
Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu.

"AŞI EYLÜL AYINDA DAĞITILABİLİR"

NTV'nin haberine göre, The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacılar "İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir" ifadelerini kullandı.

"FON BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirterek "Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor ve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir.

Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştimeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak" dedi.

Diğer taraftan, bilim insanları, hala potansiyel ilacın üretimini büyütmek ve kitlelere dağıtmak için fon almakta zorlandıklarını söyledi.

500'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ KATILDI

Şu anda aşı çalışmalarına katılmak isteyen 18-55 yaşları arasında 500'den fazla gönüllü bulunduğunu belirten araştırmacılar, katılımcıların 6 ay boyunca Oxford Aşı Merkezi'nde tarama ve aşılama faaliyetlerine katılacağını aktardı.

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