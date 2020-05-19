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Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı 2 ay koruma sağladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve başarılı olduğu belirtilen aşının sadece 2 ay koruma sağlayabildiği ortaya çıktı. Aşının enjekte edildiği maymunlar 2 ayın sonunda aşı olmayan maymunlar kadar virüs taşıyor.
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı 2 ay koruma sağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin birçok ülke aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim insanları, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca "kısmi koruma" sağlayabileceğini söyledi.

YENİDEN ENFEKTE OLDULAR

Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde, aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi.

​Geçen ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi.  Ardından maymunlar, Kovid-19 hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. 28 Nisan'da yapılan açıklamada dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbirinin Kovid-19 belirtisi göstermediği belirtildi.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLIYOR

Ancak, eski bir Harvard Üniversitesi profesörü olan Dr. William Haseltine, bugün yaptığı açıklamada bağışıklığın yaklaşık iki ay sürdüğünü ve aşı alan maymunların, denemede aşılanmamış üç maymunla aynı miktarda virüs taşıdığını açıkladı.  Bununla birlikte, insan testlerinin geçen ay başladığı aşıya ilişkin, virüse karşı kısmi bağışıklık sunduğu ve akciğerlere inerek ölümcül hale gelmesini kısmen engelleyebildiği ifade edildi.

İngiliz hükümeti dün koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.

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