  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
»

Oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı.
Oy teşhiri yapmaktan toplam 111 kişiye işlem yapıldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binali Yıldırım: İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var23 Haziran 2019 Pazar 13:30
  • Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı23 Haziran 2019 Pazar 13:29
  • Çamlıca ile Gebze gişelerinde seçim yoğunluğu23 Haziran 2019 Pazar 11:41
  • "Oy verme işlemlerine sorunsuz ve güvenli başladık"23 Haziran 2019 Pazar 11:40
  • Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor23 Haziran 2019 Pazar 10:51
  • Türkiye ve dünya gündemi - 23 Haziran 201923 Haziran 2019 Pazar 10:48
  • THY'den yeni anlaşma23 Haziran 2019 Pazar 09:19
  • Akseki'de yolcu otobüsü devrildi23 Haziran 2019 Pazar 09:14
  • Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti23 Haziran 2019 Pazar 09:13
  • Sivas’ta sağanak dereleri taşırdı23 Haziran 2019 Pazar 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti