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Oyaca ve Hasanoğlan’da ANKARAKART dönemi 

Ankara’nın çevre ilçelerinde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçları’nda (ÖTA) da ANKARAKART sistemine geçiş süreci devam ediyor. Bugünden itibaren Elmadağ Hasanoğlan ve Gölbaşı Oyaca’da hizmet veren toplam 24 ÖTA’da ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.
Oyaca ve Hasanoğlan’da ANKARAKART dönemi 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAKART kullanımının kent genelinde yaygınlaşması için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor.

EGO ve Özel Halk Otobüslerinin ardından çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) ANKARAKART kullanımı her geçen gün artıyor. Bugünden itibaren 395-4 Hasanoğlan hattı ile 157-5 Oyaca hattında hizmet veren ÖTA’larda ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.

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HASANOĞLAN VE OYACA’DA 24 ÖTA’DA ANKARAKART GEÇERLİ OLACAK
EGO Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde ulaşım hizmeti veren ÖTA’lar ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçerek elektronik ücret toplama sistemi olan ANKARAKART kullanımının kent genelinde yaygınlaşmasını sağlıyor. 

Çubuk ve Akyurt ilçelerinde 96 ÖTA’da, Elmadağ, Kahramankazan ve Ayaş’ta 56 ÖTA’da ANKARAKART aktif olarak kullanılırken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 395-4 Elmadağ Hasanoğlan hattındaki 18 ÖTA ve 157-5 Gölbaşı Oyaca hattında hizmet veren 6 ÖTA’da ANKARAKART’a geçileceği bildirildi.

Hasanoğlan ve Oyaca’da toplam 24 ÖTA’da, 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren ANKARAKART geçerli olacak. 

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