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OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson'ı birleştirdi sektöründe dünyanın en büyüğü oldu

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi.
OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson'ı birleştirdi sektöründe dünyanın en büyüğü oldu

Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi.

OYAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, OYAK, verimlilik ve karlılık odaklı şirket birleştirme hamlelerine bir yenisini ekledi. Çimento ve enerji sektörlerindeki şirketlerinin ardından OYAK, Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirerek, PVC stabilizatörleri alanında 500 milyon dolar değerinde dev birleşmeyi gerçekleştirdi.

Söz konusu birleşmeyle Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi durumuna geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilene OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini OYAK için 'kararlılık dönemi' olarak görüyoruz. Bu süreçte daha verimli ve daha rekabetçi bir yapı kurmak için güçlerimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson'ı birleştirerek dünyanın en büyük PVC stabilizatörü şirketi olduk. Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik."

Erdem, şirketin, sektöründe portföy şirketi olma vizyonu doğrultusunda büyümeye devam edeceğini ifade etti.

Birleşmeyle dünyanın her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket yarattıklarını belirten Erdem, "Bu hamlemiz, sadece üretim kapasitemiz açısından değil, satış ve pazarlama faaliyetlerimizde de gücümüze güç katacaktır. Türkiye’de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson'ı birleştirerek 500 milyon dolarlık satış hacmiyle kombine bir şirket olduk. Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, şirketin dünyanın lider tedarikçisi konumunda olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşme, bizi global pazarda dünya liderliğine taşıyacak, bunun yanı sıra kimya alanında da yeni ürün ve sektörlere giriş için de bir platform olacak. Sadece PVC katkı malzemeleri üreticisi olarak kalmayıp; tarım, yapı ve ambalajlama endüstrileri için özellikli kimyasallar üretmeyi hedefliyoruz. Kullandığı ham maddelerin birçoğunu kendi bünyesinde üreten ilk ve tek kuruluş olan Akdeniz Chemson'un, farklı coğrafyalara yayılan faaliyetlerini daha da genişletmek ve gelecek vizyonumuzla sektöre öncülük etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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