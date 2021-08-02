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Oyak Renault Megan'ı Karsan'la birlikte üretecek

Renault Grubu’nun endüstriyel ayak izini optimize etme stratejisi kapsamında Oyak Renault, Karsan ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı.
Oyak Renault Megan'ı Karsan'la birlikte üretecek

Oyak Renault açıklamasına göre, anlaşma kapsamında, mevcut Megane sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan’ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken, aracın mevcut satış ağı ise bugüne kadar olduğu şekliyle devam ettirilecek.

Projeyle, yıllık 55 bin adetlik üretim hacmi oluşturulması bekleniyor.

"Sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz"
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Oyak Renault olarak, alanında köklü bir bilgi birikimine ve yetkin iş gücüne sahip bir marka olan Karsan ile hayata geçireceğimiz bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ise, "Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun global nitelikte elektrikli ve yüksek teknolojili ulaştırma çözümlerini sunan Karsan olarak Oyak Renault ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinden dolayı mutluyuz. Renault Megane sedan modelinin üretim sorumluluğunu almış olmak bizleri heyecanlandırıyor. İlk adımını atmış olduğumuz bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu güzel gelişmenin Türk otomotiv sanayimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault Grubu’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri olan Oyak Renault, halihazırda yeni Clio, yeni Clio Hibrit ve Megane sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç etmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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