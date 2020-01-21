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"OYAK Total ve M Oil'i satın alıyor" iddiası

OYAK'ın Total ve M Oil'i satın almak için yürütülen görüşmelerde Demirören Holding'le 450 milyon dolara anlaştığı iddia edildi.
"OYAK Total ve M Oil'i satın alıyor" iddiası

OYAK'ın Total ve M Oil'i satın almak için yürütülen görüşmelerde Demirören Holding'e yaklaşık 450 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK), Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldığı ileri sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre, OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti.

Yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAAK, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri olacak.

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