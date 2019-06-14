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Öykü Arin için imza kampanyası

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için bağışta bulunan donörlere ait kan örneklerinin laboratuvarlarda işlenerek sisteme girilmesi amacıyla imza kampanyası başlatıldı.
Öykü Arin için imza kampanyası

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez bir hafta önce babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Naklin uyup uymadığının belirlenmesi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Öykü Arin'in ailesince sosyal medyada açılan, "Öykü Arin'e Umut Ol" sayfasından yapılan açıklamada, Öykü Arin'i yaşatma mücadelesinde büyük bir dostluk ve dayanışma örneğinin gösterildiği vurgulandı.


Öykü Arin ve annesi

'İNCELENMEYİ BEKLEYEN 100 BİNE YAKIN KAN ÖRNEĞİ VAR'

Öykü Arin'in ve tüm lösemi hastalarının iyileşmesinin istenildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her insan bir dünya, her çocuk biricik. Ancak onların bekleyecek zamanı yok maalesef. Sağlık Bakanlığına aylık sekiz bin beş yüz olan inceleme kapasitesini yirmi beş bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lakin bu kapasite hala yeterli değil. Çünkü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve incelenmeyi bekleyen 100 bine yakın kan örneği var."

Açıklamada, bu kan örneklerinin işlenmesi halinde bin 700 lösemi hastasının hayatının kurtulabileceği, gelecekteki lösemi hastaları için de umut olacağı bildirildi.

Öykü Arin ve diğer hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için bazı taleplerinin olduğuna değinilen açıklamada, "HLA taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları, teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulması, yurt dışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması, TÜRKÖK' e yapılacak ilave personel ve makine desteği ile daha hızlı HLA taramaları yapılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, taleplerini yetkililere iletmek için imza kampanyası başlatıldığı belirtildi.

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