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Oyları sildi süpürdü

Ukrayna’da dün yapılan erken parlamento seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Halkın Hizmetkarı Partisi’nin parlamentodaki sandalyelerin yarıdan fazlasına sahip olarak, tek başına iktidar olma imkanını elde ettiğini gösteriyor.
Oyları sildi süpürdü

Ukrayna genelinde akşam saatlerinde oyların yüzde 82,17’si sayılırken, yüzde 5’lik seçim barajını beş partinin geçmesi, kesinlik kazandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, oyların yüzde 42,9’unu alırken, partinin parti listesi ve dar bölge çoğunluk sistemiyle parlamentoya toplam 251 milletvekilinin gireceği, diğer taraftan Rusya yanlısı çizgideki Muhalefet Platformu’nun yüzde 12,95 oranında oy alarak toplam 43 milletvekilliği, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Avrupa Dayanışması Partisi’nin yüzde 8,31 oy alarak 25 milletvekilliği, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi’nin yüzde 8,11 oranında oyla 25 milletvekilliği, Batı yanlısı çizgideki müzisyen Svyatoslav Vakarçuk’un Ses Partisi’nin ise, yüzde 6,05 civarında oyla, 21 milletvekili elde edeceği belirtiliyor. Oy sayım işlemleri sürmekle birlikte, Halkın Hizmetkarı Partisi’nin, parlamentoda mutlak çoğunluk için gereken 226 sandalyeyi elde etmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Başbakan Volodimir Groysman’ın Ukrayna Stratejisi adlı partisi, yüzde 2 civarında oy alarak, parlamento dışı kalmış oldu.

Bu sonuçlar, Zelenski’nin partisinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duymadığını ortaya koymakla birlikte, siyasi uzmanlar, Zelenski’nin kendi yönetimine özellikle Batılı devletler nezdinde demokratik bir görünüm vermek için, diğer bazı siyasi partilerle koalisyon kurma yoluna gidebileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan, Zelenski’nin Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda anayasayı değiştirmek için gereken 300 sandalyeye sahip olamadığı için, köklü değişiklikler konusunda, diğer siyasi partilerle işbirliğine ihtiyaç duyacak.

AGİT: SEÇİMLER DEMOKRATİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adına seçimleri takip eden gözlemciler kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna’da seçimlerin serbest rekabet şartları altında geçtiği ve ciddi bir usulsüzlükle karşılaşılmadığı ifade edilirken, diğer taraftan, bazı siyasi partilerin kampanyalarının finansmanının gerektiği şekilde şeffaf olmadığı dile getirildi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, seçimlerin demokratik geçtiği dile getirildi. Diğer taraftan, ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker’ın bu hafta Kiev’i ziyaret edeceği ve üst düzey devlet adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

RUSYA: GELİŞMELERİ DİKKATLE İZLEYECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, seçimlerde Batı yanlısı ve milliyetçi çizgideki partilerin düşük oy aldığına ve radikal milliyetçi çizgideki partilerin seçim barajını aşamadığına dikkat çekilerek, Ukraynalılar’ın bu seçimde “umuda oy verdikleri” ifade edildi. Ukrayna’nın yeni yönetiminin “halkın beklentisine uygun hareket edeceğinin” umulduğunun kaydedildiği açıklamada ayrıca, Rsuya yönetiminin, Ukrayna’nın somut tavırlarını gözlemleyeceği ve tavrını buna göre belirleyeceği dile getirildi.

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