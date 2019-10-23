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“Oyun Başlasın Türkiye-OBT” etkinliği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi “Oyun Başlasın Türkiye-OBT” etkinliğiyle, 7’den 70’e herkese oyunun ve eğlencenin kapısını aralayacak.
“Oyun Başlasın Türkiye-OBT” etkinliği başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 26 Ekim Cumartesi günü 11.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek “Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğine tüm Ankaralıları davet etti.
          
Başkan Yavaş’ın açılışını yapacağı ve Türkiye’deki ilk kez Ankara’da gerçekleştirilecek etkinlikte, Espor (Elektronik Spor) tutkunları doyasıya yarışacak.

HEM EĞLENCE ZİHİN YARIŞI          
   
Birbirinden farklı oyun ve hologram showların yer alacağı “Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğine katılacak olan gençler, son dönemin en popüler oyunu PUBG Mobile Turnuvaları ile de hünerlerini sergileyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gün boyunca devam edecek etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.          

İLKLERİN BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Özellikle gençlerin isteklerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu doğrultuda yeni çalışmalara imza atan Başkan Yavaş, “Oyun Başlasın Türkiye”  etkinlikler dizisinin ilk ayağını da Ankara’dan başlatarak, oyun ve sporsever gençlerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak. 
        
“Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğinde, PUBG Mobile Turnuvalarının dışında çeşitli seminerler de düzenlenecek. Her birine 100 kişinin katılacağı ve 3 ayrı turnuvadan oluşacak etkinlikte, dereceye giren oyunlara ödül, turnuvaya katılanlara ise sürpriz hediyeler verilecek. 

GENÇLER VE AİLELERİNE ESPOR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK
        
Günümüzde değişen ve farklılaşan meslek grupları arasında yer alan oyun ve espor dünyası, yapılan yatırımlar ve oyun tutkunlarının başarılı performansı sayesinde ülkemizde de profesyonel bir meslek olma yolunda gençlere yeni fırsatlar sunuyor.  
         
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ilki Başkent’te düzenlenecek olan etkinlikte; yarışmalar kadar kariyer planlaması, iş olanakları, esporcu olma ve oyun oynamanın kişinin sağlığı açısından sağladığı yararlar profesyonel uzmanlar tarafından hem gençlere hem de ailelerine kurulacak atölyelerde anlatılacak. 
 

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