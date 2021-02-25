Oyun merkezi Kuşcağız’da açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi’ne inşa edilen Güldeste Oyun Merkezi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz, geleceğimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir merkez oldu. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için onları geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi.

Keçiören Kuşcağız Mahallesi’ndeki açılışa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“ŞEHRİMİZE EĞİTİM KOMPLEKSLERİ KAZANDIRILDI”

Başkan Altınok açılış konuşmasında, 2019-2020 yılları arasında Ankara’ya kazandırılan anaokulu, ilkokul, ortaokul, atölye, spor salonu, bilim ve sanat merkezi, güzel sanatlar lisesi gibi 326 tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle kaldığını ve büyük eğitim komplekslerinin Başkentte hizmete açıldığını hatırlattı. Altınok, “Bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın telekonferans yöntemiyle katıldığı Ankara'da inşa edilen 326 eğitim tesisinin açılışına katıldık. Okullardaki sınıflar, açık ve kapalı spor salonları, laboratuvarlar, toplantı salonları ile gurur duyduğumuz pırıl pırıl bir kompleks şehrimize kazandırılmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“EKOLOJİK PARK VE BİLİM PARKI PROJEMİZ VAR”

“Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir.” diyerek konuşmasını sürdüren Altınok şunları aktardı:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de o düzlemde şekillenecektir. İyi bir eğitim verirsek iyi bir gelecek hazırlamış oluruz. Vatanına, milletine bağlı; okuyan, gelişen bir nesil yetiştirebilirsek geleceğimiz daha parlak ve aydınlık olacaktır. Bunlar bizim çocuklarımıza karşı vebal ve mesuliyetimizdir. Şehrimizde çocuklarımıza yönelik ekolojik park ve bilim parkı projemiz de var. Onları da şehrimizde hayata geçireceğiz. Güldeste Oyun Merkezi, çocuklarımızın iyi vakit geçireceği aynı zamanda onlara düş katacak ve gönüllerinde iz bırakacak olan bir merkezdir.”

KAYMAKAM BULUT: KREŞLER ÖNEMLİ BİR PROJEDİR

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise kreşlerin Keçiören için büyük bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Keçiören'de kadınların işgücüne ve istihdama katılması ile birlikte kreşlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Keçiören Belediyesi'nin bu projesi ihtiyaca yönelik önemli projelerden biridir. Keçiören'in en büyük ikinci mahallesi olan Kuşcağız Mahallesi'nde böylesine güzel bir oyun alanının açılmış olması da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.