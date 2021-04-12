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Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Alperen Çoban, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Oyun oynarken fenalaşıp yaşamını yitiren Alperen, toprağa verildi

Buldan'ın Turan Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Özcan Çoban çiftinin 2 çocuğundan küçük olanı Alperen Çoban dün akşam bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Alperen, Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alperen'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Alperen Çoban'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Yeniçam Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine baba Özcan Çoban ve aile yakınları katıldı. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Yeniçam Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan Alperen'den alınan doku ve kan örneklerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği, burada yapılacak detaylı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

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