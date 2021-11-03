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Oyun ve Eğlencenin Merkezi

Keçiören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi’nde hizmet veren Güldeste Oyun Merkezi 48-72 aylık (4-6 yaş grubu) çocuklar için eğitimin ve eğlencenin merkezi oluyor.
Oyun ve Eğlencenin Merkezi

Sabah 09.00-12.00, öğleden sonra ise 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet veren oyun merkezinden her çocuk haftada iki yarım gün faydalanabiliyor. Çocuk sağlığının korunması için alerjik ya da bulaşıcı hastalığı bulunan miniklerin oyun merkezine girmemesine ise özen gösteriliyor.

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Çocukların zihinsel ve bedensel anlamda sağlıklı gelişimi için uzman öğretmen kadrosuyla hizmet veren Güldeste Oyun Merkezinden tüm ailelerin faydalanabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin de sayısını artırıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, onları kötü alışkanlıklardan korumak için onlara düş katacak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi. 

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