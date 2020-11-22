Oyuncaklar İzmir’e ulaştı

Çankırı Belediyesi, İzmir depreminden etkilenen çocuklar için başlattığı “Oyuncak Kardeşliği” kampanyasında toplanan oyuncakları İzmir’e ulaştırdı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kampanyaya katılan tüm hemşerilerine, Çankırılı çocuklara ve kampanyayı yürüten Çocuk Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Depremzede Öğretmen Gülben Emiroğlu’nun “Çocuklarımıza oyuncak gönderilsin.” isteğine kayıtsız kalmayarak kampanya başlatan Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, İzmirli kardeşlerine oyuncakları ulaştırdı. Çankırı’dan yola çıkan yardım paketleri arasında Çankırı halkının çocuklar için gönderdiği oyuncaklar da yer aldı. Başkan Esen, “Oyuncak Kardeşliği kampanyamız kapsamında halkımızın getirdiği oyuncaklarımızı, İzmir’e ulaştırdık. Bugün ayrıca, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Böylesine anlamlı bir günde depremzede çocuklarımızın yanında olmaktan, Çankırı halkının ve kardeşlerinin gönderdiği oyuncaklarla desteğimizi göstermekten mutluyuz. Yavrularımız, getirdikleri oyuncaklarla, yazdıkları notlarla desteklerini gösterdiler. Tüm çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşaması onların en büyük hakkı. İzmirli çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, memleketimin güzel insanlarına da desteklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.